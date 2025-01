Mjegulla në Aeroportin e Prishtinës, Aliu: 46 fluturime ardhje-shkuarje janë realizuar, 12 janë anuluar

Ministria i Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka treguar për vështirësitë me të cilat po përballet Aeroporti i Prishtinës si pasoj e mjegullës.

Ai ka treguar se 46 fluturime ardhje-shkuarje janë realizuar, 12 janë anuluar.

“Aeroporti i Prishtinës është në shërbim gjatë tërë kohës, pasi ka të instaluar dhe funksional sistemin e avancuar të aterrimit ILS CAT IIIb, i cili mundëson aterrime edhe në kushte të mjegullës së dendur, deri në dukshmëri minimale prej 50 metrash. Fluturimet me pilotë të certifikuar për përdorimin e këtij sistemi kanë aterruar me sukses, ndërsa ato fluturime pa certifikimin e nevojshëm janë anuluar ose devijuar. 46 ardhje-shkuarje jane realizuar me sukses, deri sa 12 jane anuluar ne ardhje”, ka shkruar Aliu në profilin e tij në Facebook.