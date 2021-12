Mjeku i QKUK-së: A do të ishte mirë sikur deputetët, gjyqsori e të tjerë t’i zbresin rrogat e tyre

Urologu i QKUK’së, Xhevdet Çuni, është deklaruar rreth grevave të fundit që po mbahen në vend.

Përmes një postimi në Facebook, ka pyetur nëse do të ishte më mirë të zbriteshin pagat e deputetëve, gjyqësorit dhe të pozitave tjera publike në 600 euro, aq sa marrin edhe mjekët.

Sipas tij, nëse kjo do të ndodhte, të gjithë do ta donin Kosovën më shumë.

“Athua a do te ishte me mire sikur Deputetet, Gjyqesori dhe shume e shume pozita te tjera ne Kosove ta tregojne atdhedashurine e tyre duke zbritur rrogat e tyre ne Sistemin publik ne 600 Euro aq sa i merr nje mjek me shkollim superior dhjetera here me te gjate se sa ai i tyre! Atehere sigurisht se do te kishim Fonde per specializantet, pensionistet, artistet, arsimtaret, policine, FSK, OVL, te semuarit me nje fjale per te gjithe! Atehere besoj se te gjithe ne, Kosoven do ta kishim dashur me shume dhe njesoj!”,ka shkruar Çuni./Express