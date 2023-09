Momenti kur legjenda braziliane Ronaldo pranoi aksidentalisht të nënshkruante për Fulham

Legjenda e Brazilit, Ronaldo, një herë rastësisht pranoi të nënshkruajë me Fulham. Dhe ish-pronari Mohamed Al Fayed kërkoi që ai të luante në Premier League, pavarësisht se asi ishte nën kontratë me Real Madrid-in në atë kohë.

Ronaldo, 46 vjeç, është një nga lojtarët më ikonikë të futbollit falë karrierës së tij të shkëlqyer në klube dhe me Brazilin.

Ish-sulmuesi shënoi 414 gola ndërsa luajti me ekipe si Real, Milan, Inter, Barcelona dhe Brazil.

Ronaldo, tani pronar i klubit spanjoll Real Valladolid, fitoi shumë trofe duke përfshirë dy Kupa Botërore.

Por pavarësisht arritjeve të tij, “Fenomeni” mund të përfundojë duke u penduar për një mundësi të humbur për të luajtur në ligën e lartë të Anglisë.

Sipas gazetarit, Tony Banks, Ronaldo një herë rastësisht pranoi të luante për Fulham.

Gjatë ditëve të tij te Real Madrid, ai përfundoi në Londër për nënshkrimin e librave në Knightsbridge Harrods, në pronësi në atë kohë nga Al Fayed.

Miliarderi, i cili ndërroi jetë këtë muaj në moshën 94-vjeçare, i kërkoi Ronaldo-s të dilte në fushë në “Craven Cottage”. Dhe për shkak të pengesës gjuhësore, Ronaldo rastësisht pranoi të luante.

Megjithatë, ishte një çështje serioze për Al Fayed, i cili disa javë më vonë kërkoi që Ronaldo të futej në formacionin fillestar të Fulham për një ndeshje të ardhshme në Premier League.

“Ronaldo vjen në Harrods për nënshkrimin e një libri. Ai është te Real Madrid. Ai po nënshkruan autobiografinë e tij në Harrods dhe Al Fayed habitet në dhomë dhe thotë ‘mund të vish të luash për Fulham-in’”, tregon Banks.

“Ronaldo nuk është shumë i mirë me anglishten e tij dhe thotë: ‘Po, po, ndonjëherë’. Dy javë më vonë, Andy Ambler (drejtori i atëhershëm i financave të Fulham-it) merr një telefonatë në zyrë. Al Fayed i thotë: ‘Bëje Ronaldo-n të shtunën’. Ambler përgjigjet: ‘Çfarë do të thuash?’ Fayed thotë: ‘Ai tha se do të luajë për Fulham një ditë, e dua atë të shtunën”, vijon gazetari britanik.Albanian Post