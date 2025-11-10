12.9 C
Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

By admin

Smajl Latifi nga AAK ka fituar sërish mandatin e kryetarit të Komunës së Rahovecit.

Një ditë pas suksesit, ai ka reaguar përmes një mesazhi falënderimi për qytetarët që e besuan dhe e votuan, raporton Klankosova.tv.

“Në pamundësi t’ju përgjigjem secilit veç e veç, ju falënderoj të gjithëve për mesazhet e shumta uruese për fitoren!

Megjithatë, kjo nuk është fitore e imja. Është fitore e jona, e programit që e kemi bërë bashkë me ju, e vizionit që na përfaqëson të gjithëve!

Urime na qoftë e na priftë e mbara!”, shkroi Latifi në Facebook.

Lajmet e Fundit

