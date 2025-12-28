-0.4 C
Prizren
E hënë, 29 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

By admin

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme do të karakterizohet nga mot kryesisht i vranët, me intervale të herëpashershme me diell, dhe vranësirat, vende-vende, do të shoqërohen me fjolla të dobëta bore.

Ky institut njoftoi se temperaturat do të shënojnë rënie të ndjeshme, duke sjellë netë dhe mëngjese me acar, ndërsa era do të fryjë nga drejtime të ndryshme.

“Kujdes i shtuar i pjesëmarrësve në trafik për shkak të ngricave, të cilat në viset e larta mund të jenë prezente gjatë gjithë ditës”, thuhet në njoftim.

Njoftimi i plotë i IHMK-së:

E hënë

Moti i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale: -7deri -4°C

Temperaturat maksimale: 1-4°C

Era: Kryesisht nga verilindjame shpejtësi 1-6m/s..

E martë

Mot i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale: – 8 deri -4C

Temperaturat maksimale: 1-3°C

Era: nga verilindja  me shpejtësi 1-8m/s

E mërkurë

Moti kryesisht i vranët dhe vende-vende me fjolla të dobëta bore.

Temperaturat minimale: -8 deri -4°C

Temperaturat maksimale: -2 deri 1°C

Era: kryesisht nga juglindjes me shpejtësi 1-9m/s.

E enjte

Mot i vranët .

Temperaturat minimale:  -9 deri -6°C

Temperaturat maksimale: 1-3°C

Era: nga juglindja 1-11m/s

E premte

Mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me fjolla të dobëta bore.

Temperaturat mnimale: -5 deri -3°C

Temperaturat maksimale: 3-6°C

Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperendimit.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
KQZ- Numërohen mbi 12% të votave, prin LVV me 46%, PDK 19%, LDK 13%, AAK 7%
Next article
KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Më Shumë

Lajme

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat preliminare për pjesëmarrjen në votime deri në orën 15:00, duke u bazuar në rezultatet e ardhura...
Fokus

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Kryetari i Nismës Socialdemokrate dhe kandidati për kryeministër, Fatmir Limaj në tubimin elektoral para bashkëvendësve të tij në Malishevë, tregoi arsyet pse duhet votuar...

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Babai në Prizren raporton se i është zhdukur djali

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Funksionalizohet Njësia Koronare në Spitalin e Prizrenit

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në pikën kufitare të Vërmicës, i futi 500 lekë ryshfet në dokumente

Shi dhe borë sot

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

LDK-ja në Prizren ka marrë 6,224 vota

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Gjyqtarja Diora Bajrami emërohet nënkryetare e Gjykatës Themelore në Prizren

Albin Kurti: Urime fitorja më e madhe në historinë e vendit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne