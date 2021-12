Mot i vranët gjatë kësaj jave

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se java e fundit e dhjetorit do të karakterizohet me mot të vranët dhe me intervale me diell.

Në njoftimin e IHK-së bëhet e ditur se në viset e ulëta parashihen riga shiu, ndërsa në viset e larta kodrinoro-malore, parashihen reshje të dobëta bore.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-4 gradë Celsius, derisa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 7-11 gradë Celsius.

Njoftimi i plotë i IHK-së:

Parashikimi i motit për pesë ditë (27 – 31 dhjetor 2021)

Do të fryjë erë nga juglindja dhe veriperëndimi me shpejtësi 1-7m/s.