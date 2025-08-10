Mot me diell dhe temperatura të larta

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot moti do të jetë me diell.
Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-16°C, ndërsa ato maksimale e ditës ndërmjet 32 dhe 36°C.
Indeksi UV do të jetë i lartë, prandaj këshillohet që të respektohen këshillat i IKSHP
