Mot me diell dhe temperatura të larta

By admin

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot moti do të jetë me diell.

Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-16°C, ndërsa ato maksimale e ditës ndërmjet 32 dhe 36°C.

Do të fryjë erë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1 deri në 3m/s.

Indeksi UV do të jetë i lartë, prandaj këshillohet që të respektohen këshillat i IKSHP

Këtë vit ka më pak aksidente në trafik e më shumë gjoba në Prizren
Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Fokus

Nis hetimi për një gurthyes për degradim e shkatërrim të mjedisit në Suharekë

Policia e Kosovës ka iniciuar rast për degradim dhe shkatërrim të ambientit ndaj një gurëthyesi në fshatin Samadrexhë të Suharekës. Policët kanë gjetur në gurëthyes...
Sport

Drini i Bardhë debuton në shtëpi – Hidhet shorti për Ligën e Dytë, Superligën e Juniorëve dhe të Kadetëve

Federata e Futbollit e Kosovës ka organizuar sot ceremoninë e tërheqjes së shortit për sezonin e ri 2025/26 në Ligën e Dytë, si dhe...

Dr. Afrim Avdaj tërhiqet nga gara për drejtor të Spitalit të Prizrenit: “Do të jem gjithmonë në shërbim të qytetarëve”

Malisheva drejt binjakëzimit me Staten Island në ShBA

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e faturave të ujit në Zhur – borxhi mbi 645 mijë euro

Stafa rikthehet për të forcuar mesfushën e Lirisë

Nexhmi Krasniqi para gjykatës: Nuk jemi rob

Roli i kolonelit të Policisë në Prizren, dyshohet se detyroi një person të heq dorë nga një pronë

Fortesa Berisha, nga KFF Malisheva te skuadra italiane Como

Drejtoresha e Arsimit, Veselaj-Gutaj, shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të maturantes Tringa Buqaj

KQZ: Këto janë afatet për aplikimin online për akreditim të vëzhguesve e mediave

Edon Godeni vazhdon si koordinator i gjeneratave të reja te Bashkimi

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

Të gjitha fshatrat e Dragashit përfshihen në sistemin e grumbullimit të mbeturinave

Goditën dy këmbësore në Prizren, arrestohet dhe dërgohet në mbajtje shoferi

