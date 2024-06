Mot me diell sot, temperaturat arrijnë deri në 29 gradë Celsius

Siç bën me dije Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, temperaturat maksimale do të lëvizin nga 25 deri në 29 gradë Celsius, e ato minimalet nga 9 deri në 12 gradë Celsius.

“Të shtunën do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-29 gradë Celsius”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

