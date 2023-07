Sipas Prishtina Weather, vonë në mbrëmje kalimi i ndonjë stuhie nga rajoni, mund të sjell vransira apo edhe ndonjë rrebesh shiu në pjesë të vendit.

Temperaturat pritet të shkojnë deri në 37 gradë.

Nesër paraqiten mundësi për zhvillime të ndonjë rrebeshi shiu me bubullima e temperaturat zbresin në 33C. Në fillim të javës sërish më nxehtë dhe kryesisht me diell, e temperaturat shkojnë deri në 38C e 39C, lokalisht edhe 40C.

“Mot shumë i nxehtë dhe kryesisht me diell, i shoqëruar edhe me erë parashihet ditën e shtunë në vend. Vonë në mbrëmje kalimi i ndonjë stuhie nga rajoni, mund të sjell vransira apo edhe ndonjë rrebesh shiu në pjesë të vendit. Do të fryjë erë mesatarisht e fuqishme nga jugperëndimi 7-15m/s, me hove edhe deri në 20m/s. Temperaturat maksimale shkojnë deri në 35C e 37C.

Ditën e diel, pasdite, paraqiten mundësi për zhvillime të ndonjë rrebeshi shiu me bubullima e temperaturat zbresin në 33C. Në fillim të javës sërish më nxehtë dhe kryesisht me diell, e temperaturat shkojnë deri në 38C e 39C, lokalisht edhe 40C”, thuhet në njoftim.

Reklamë

Bëhu me banesë në super lokacion, pranë qendrave tregtare Galeria Shopping Mall, dhe Abi Çarshia, Qëndra Mjeksis Urgjente 100m , Stacioni i Autobusëve 100m.

Mob: +383 44 128 112

Email: info@renelualtahiri.com

Web: www.renelualtahiri.com