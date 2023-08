Moti me diell dhe me vranësira sot në Kosovë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon që sot mbi vendi tonë të mbajë mot me diell dhe me vranësira të shpërndara.

Sipas IHMK-së, temperaturat maksimale do të sillen rreth 25 deri në 27 gradë Celsius.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-27 gradë Celsius” – bën të ditur IHMK-ja.

“Të dielen do të mbajë mot kryesisht i ngjajshëm, me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-27 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja e lehtë deri mesatare.” – thuhet ndër të tjera.