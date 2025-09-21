Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Sot në Kosovë pritet të mbajë mot stabil, i nxehtë dhe me diell. Temperaturat nuk pritet të kenë ndonjë ndryshim të madh. Minimalja parashihet të jetë 11 gradë Celsius, kurse maksimalja pritet të arrijë deri në 31 gradë Celsius.
Në Shqipëri dhe rajon sot pritet të mbajë mot me diell, i nxehtë dhe stabil. Temperaturat do të vazhdojnë të jenë verore në gati të gjitha viset, ndërsa në zonat më të nxehta pak mbi 30 gradë Celsius.
Fillimi i javës së re pritet të karakterizohet me mot të kthjellët, stabil dhe të nxehtë veror. Për reshje atmosferike as që bëhet fjalë./MeteoBallkan
