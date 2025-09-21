18.5 C
Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

By admin

Sot në Kosovë pritet të mbajë mot stabil, i nxehtë dhe me diell. Temperaturat nuk pritet të kenë ndonjë ndryshim të madh. Minimalja parashihet të jetë 11 gradë Celsius, kurse maksimalja pritet të arrijë deri në 31 gradë Celsius.

Në Shqipëri dhe rajon sot pritet të mbajë mot me diell, i nxehtë dhe stabil. Temperaturat do të vazhdojnë të jenë verore në gati të gjitha viset, ndërsa në zonat më të nxehta pak mbi 30 gradë Celsius.

Fillimi i javës së re pritet të karakterizohet me mot të kthjellët, stabil dhe të nxehtë veror. Për reshje atmosferike as që bëhet fjalë./MeteoBallkan

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Kulture

Botohet libri i Arsim Bajramit “Konferenca e Rambujesë dhe intervenimi i NATO-s në Kosovë”

Ky studim është bërë në 25-vjetorin e mbajtjes së Konferencës së Rambujesë dhe bombardimeve të NATO-s në Kosovë, që mundësoi çlirimin dhe më vonë...
Lajme

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka përgëzuar Shqipërinë për hapjen e kapitujve të rinj të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ai është shprehur optimist...

Rahoveci gati për sfidën me Drinin e Bardhë

Arrestohet i dyshuari për disa vjedhje në Prizren

Shkyçen 9 lidhje ilegale të ujit në Prizren

Selmanaj prezanton platformën ‘Prizreni Përtej’

Vesa Krasniqi rikthehet te Bashkimi, i bashkohet edhe Merisa Bilalli

Albulena Balaj-Halimaj premton logopedë pa pagesë dhe mbështetje për grupet në nevojë

Sekuestrohen armë dhe një sasi e municionit në Prizren

Serebe i Ballkanit shpallet “Ylli i Javës” për herë të dytë radhazi

Arrestohet një person për ngacmim në Suharekë

Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

Prizren: Armë pa leje në veturë, policia arreston të dyshuarin

Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

