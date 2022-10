Mot me vranësira dhe intervale me diell. Kjo situatë stabile meteorologjike vije si rezultat i masave të qëndrueshme të ajrit të cilat do të jenë prezent mbi territorin tonë.

Situatë pothuajse e ngjashme meteorologjike do të mbizotërojë në gjithë territorin e Republikës, me luhatje të lehta në vlerat e temperaturave ekstreme, minimaleve dhe maksimaleve.

Temperaturat minimale të ajrit do të lëvizin ndërmjet 9-11 gradë Celsius, ndërsa, maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 19-21 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit e lehtë deri mesatare.