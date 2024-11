Moti sot: Diell dhe vranësira, temperaturat deri në 9 gradë Celsius

Sot në Kosovë do të mbizotërojë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ato maksimalet nga 7 deri në 9 gradë Celsius.

“Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësira më të fokusuara parashihen për rreth relievit malor. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 7-9 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes e lehtë deri mesatare”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

