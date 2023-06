Sot mbi Kosovë do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht me vranësira.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës vende – vende mund të ketë reshje shiu në sasi të dobët.

Siç bën të ditur IHMK-ja, këto reshje mund të përfshijnë territore të ndryshme.

Temperaturat, sidomos ato të pasdites parashihen të kenë rënie të lehta, përcjell Klankosova.tv

Minimalet sillen nga 11 deri në 13 gradë Celsius, kurse ato maksimalet nga 21 e deri në 24 gradë Celsius