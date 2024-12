Reshjet mund të jenë edhe në formë të shqotës në zona të caktuara.

Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriut, e cila kohë pas kohe pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi prej 15-40 km/h.

Temperaturat do të pësojnë ulje të mëtejshme, me minimale që do të lëvizin prej -2 deri në 1°C, ndërsa ato maksimale prej 0 deri në 3°C.