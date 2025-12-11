8.3 C
Moti sot: I vranët dhe me diell, temperaturat deri në 10 gradë Celsius

Sot mbi vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale kohore me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 e deri në 2 gradë Celsius, derisa ato maksimalet e ditës janë nga 7 e deri në 10 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga jugperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 5 metër për sekond.

