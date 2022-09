Moti sot, i vranët dhe me reshje shiu

Sot mbi vendin tonë do të mbajë mot më dinamik në raport me dy ditët e fundit.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, kjo situatë meteorologjike vije si pasojë e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik.

“Parashihen vranësira të ç’rregullta, të cilat vende-vende do të sjellin reshje shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-27 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë dhe lokalisht e fortë nga drejtimi i perëndimit dhe verilindjes”, njofton IHMK.