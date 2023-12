Sot mbi vendin tonë parashihet të mbajë mot i vranët dhe kohëpaskohe me reshje shiu të përziera me borë. Gjatë ditës do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-6m/s.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vlerat e temperaturave minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri në -2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2 deri në 4 gradë Celsius. Sipas ecurive sinoptike deri në dekadën e tretë të muajit parashihet që të kemi temperatura të ndryshueshme me vlera nganjëherë të rritura në dyshifrore, por pas dekadës së dytë kur dhe fillon stina e dimrit astronomik, ka tendenca të ndryshimit të kushteve meteorologjike në kuptim të rënies së temperaturave dhe kushteve për reshje bore, thuhet në njoftimin e IHMK-së.