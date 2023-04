Moti sot mbi Kosovën do të jetë kryesisht i vranët.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do të ketë edhe kushte për reshje, e po ashtu n? shumë zona do të ketë edhe intervale me diell.

IHMK bën të ditur se të enjten më 20 prill, temperaturat minimale do të lëvizin nga nga 3 deri në 5 gradë Celsius, derisa ato maksimale do të jenë nga 12 deri në 15 gradë Celsius.

Grafiku në fushat termikie mbetet i pandryshuar dhe konstant