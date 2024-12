Mbi vendin tonë sot do të mbajë mot kryesisht i vranët. Në ultësira, pritet të ketë mjegull, ndërsa në viset malore do të shfaqen ngrica të lehta.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të jenë nga -1 deri në +1°C, ndërsa ato maksimale do të lëvizin nga 6 deri në 9°C. Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-6 m/s.

