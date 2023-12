Moti sot, kryesisht i vranët dhe me shi

Sot mbi vendin tonë parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me mundësi që vende-vende të ketë riga shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vlerat e temperaturave minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 7 deri në 11 gradë Celsius, raporton RTKlive.

Gjatë ditës do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi 1-7m/s. Të kujtojmë se sot, me 22 dhjetor, fillon stina e dimrit, herët në mëngjes në orën 04:27 min dhe do të zgjasë 88 ditë, deri me 20 mars 2024, thuhet në njoftimin e IHMK-së