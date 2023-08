Moti sot kryesisht me diell

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se dita e premte parashihet të jetë dita më e nxehtë e kësaj jave.

Sipas IHK-së, sot parashihen vranësira të lehta dhe intervale të gjata me diell, raporton Klan Kosova.

“Të premten –Dita e premte parashihet të jetë dita më e nxehtë e kësaj jave. Parashihen vranësira të lehta dhe intervale të gjata me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 25-28gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i verilindjes”, thuhet në njoftimin e IHK-së.