Moti sot me diell dhe vapë, temperatura deri në 36 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të dielën do të mbajë mot kryesisht me diell dhe me vapë.

Sipas njoftimit të këtij instituti, temperaturat do të lëvizin ndërmjet 33 dhe 36 gradë Celsius.

“Të dielën mot kryesisht me diell dhe me vapë. Në fushat termike parashihen rritje kryesisht në vlerat e temperatrave maksimale. Minimalet do të lëvizin ndërmjet 15-18 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 33-36 grad Celsius”.

