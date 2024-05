Moti sot me diell dhe vranësira

Për të dielën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira, të cilat gjatë ditës pritet të marrin karakter zhvillimi, kryesisht në zona malore rreth pranë tyre, duke sjellur rrebeshe të izoluara shiu dhe ndonjë vetëtimë dhe bubullimë.

Era do fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-30 km/h.

Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 6 deri në 8°C, ndërsa ato maksimale prej 20 deri në 24°C. /MeteoKosova/

