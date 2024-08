Moti sot me diell e i vranët, temperatura do të arrijë në 33 gradë

Sot do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët, e vranësirat vende-vende mund të sjellin riga shiu të përcjella me shkarkime rrufesh, njoftojnë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14 -17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të jenë mes 28-33 gradë Celsius.

