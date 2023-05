Moti sot me diell

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se sot do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Sipas IHK-së, vranësirat gjatë ditës, kryesisht gjatë pjesës së dytë parashihen të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

“Edhe dita e diele parashihet të jetë kryesisht e ngjashme , me diell dhe vranësira të cilat parashihen të sjellin reshje shiu dhe rrufe”, thuhet në njoftim.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 10-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 21-24 gradë celsius.