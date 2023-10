Moti sot me temperatura deri në 23 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se temperaturat minimale sot do të lëvizin ndërmjet 6-8 gradë Celsius.

Ndërkaq, sipas këtij instituti, temperaturat maksimale të ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-23 gradë Celsius, përcjell Klankosova.tv.

“Mot kryesisht i qetë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6-8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-23gradë Celsius. Gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit do të fryjë erë nga juglindja dhe verilindja me shpejtësi 1-5m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.