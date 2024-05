Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se moti me diell dhe pjesërisht i vranët.

Sipas njoftimit të këtij instituti, temperaturat maksimale të ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22 dhe 25 gradë celsius.

“Mot me diell dhe pjesërisht i vranët. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8-10 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-25gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-4m/s”, thuhet tutje në njoftim.