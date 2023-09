Moti sot në ditën e parë të vjeshtës me temperatura deri në 32 gradë Celsius

Instituti hidrometeorologjik i kosovës ka njoftuar se sot në ditën e parë të vjeshtës parashihet mot me temperatura të larta.

Sipas këtij instituti, temperaturat maksimalet të ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-32 gradë Celsius.

“Të shtunën fillon stina e vjeshtes në orën 08:50 min por kjo ditë do t’i gjasojë më shum një dite tipike vere, pasiqë temperaturat do të jenë të larta. Në ketë ditë do të ndodh ekuinoksi vjeshtor. Vranesira të pakta mund të paraqiten vetëm për rreth relievit malor, ku dhe shkalla e lagshtisë do t jetë më e lartë”.

“Sa i përketë presionit atmosferik parashihen vlera të larta, ndërsa parametri i erës do ta mbajë drejtimin e verilindjes dhe veriperëndimit e lehtë deri mesatare. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-32 gradë Celsius”, thuhet tutje në njoftimin e IHKM-së.