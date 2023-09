Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, njofton se sot mban mot kryesisht i vranët.

IHK, njofton se në Kosovë moti do të jetë i vranët dhe vende-vende me reshje shiu.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet10-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parshihen të lëvizin ndërmjet 19-23 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriu me shpejtësi 1-7m”, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.