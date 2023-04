Mourinho afër rikthimit te Real Madrid-i

Jose Mourinho nuk ka ofruar qartësi në lidhje me të ardhmen e tij me Romën mes thashethemeve se ai mund të kthehet në Real Madrid këtë verë.

Trajneri portugez është në sezonin e tij të dytë te Roma dhe është nën kontratë me skuadrën italiane deri në qershor të vitit 2024.

Ka zëra që qarkullojnë se Real Madrid mund të rikthejë Mourinho-n nëse Carlo Ancelotti largohet nga gjigantët spanjollë për të drejtuar Brazilin.

“Unë flas për të ardhmen time në shtëpi, ndonjëherë jo edhe atje”, tha Mourinho pas fitores 3:0 të ekipit të tij ndaj Sampdorias të dielën. “Unë nuk flas me miq, kolegë apo gazetarë për këtë. Nëse disa muaj më parë CEO ynë (Pietro) Berardi tha se do të qëndroja, ky ishte interpretimi i tij.

“Nëse (drejtori i Corriere dello Sport) z. (Ivan) Zazzaroni tha që unë do të qëndroj, ky është interpretimi i tij. Ju garantoj se nuk do të flas me askënd për këtë. Situata është shumë e qartë: Kam kontratë vjetore. Futbolli është futboll, ndonjëherë kontratat nuk janë gjëja më e rëndësishme. Por gjithçka po shkon mirë, gjithçka është e qetë”.Albanian Post