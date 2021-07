Mourinho parashikon gjysmëfinalistët e EURO 2020

Jose Mourinho tash trajner i Romës ka bërë parashikimet se kush do të jetë në gjysmëfinale të Euro 2020.

Mourinho parashikon që Italia do të fitojë kundër Belgjikës por shton: ‘Unë duhet ta them kështu, përndryshe ata do të më vrasin nesër…’, shkruan footballitalia, transmeton Klankosova.tv

Në Talk Sport, portugezit iu kërkua të përmendte gjysmëfinalistët e UEFA Euro 2020 dhe siç ndodh zakonisht, doli me një përgjigje të zgjuar kur bëhej fjalë për të parashikuar Belgjikën kundër Italisë.

“Anglia do të kualifikohet me siguri dhe unë do të thosha Danimarka kundër Republikës Çeke”, tha Mourinho.

“Belgjika kundër Italisë? Kjo është një gjë e madhe..nëse nuk them Italia, nesër do të arrijë dhe ata më vrasin, kështu që duhet të them Italia”.

“Dhe unë them Spanja kundër Zvicrës, por kjo është një tjetër e madhe dhe Xhaka nuk po luan”, përfundoi portugezi.

Kapiteni i Zvicrës është pezulluar për ndeshjen kundër skuadrës së Luis Enrique dhe Mourinho po e mban nën vëzhgim atë, ndërsa ai po bën presion për të sjellë mesfushorin e Arsenalit në Romë.

Italia takohet me Belgjikën në çerekfinale në Allianz Arena të Mynihut të Premten. Në të njëjtën ditë Mourinho zbarkon në Kryeqytetin e Italisë për të filluar punën si trajneri kryesor i Romës.a