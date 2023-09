Mposhtet Kosova, i shuhen shpresat për Euro 2024

90:00 – Ka përfunduar ndeshja në “Nations Arena”, ku Kosova ka pësuar humbje nga Rumania me rezultat 2-0. Kjo humbje ia shuan shpresat Kosovës për një kualifikim të mundshëm në Euro 2024. Aktualisht, në krye të tabelës është Zvicra me 14 pikë, e dyta Rumania me 12 pikë, në vendin e tretë është Izraeli me 11 pikë, ndërsa Kosova është në vendin e pestë me 4 pikë e Andorra në vendin e gjashtë me vetëm 2 pikë