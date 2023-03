Muharremaj publikon video ku qytetari “prashitë” rrugën: Cilësia e dobët e punimeve nuk kalon

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, ka publikuar një videon në Facebook, ku shihet një qytetarët duke verifikuar cilësinë e punimeve në një rrugë në fshatin Samadraxhë.

Në këtë video kryetari Muharremaj dëgjohet duke thënë do të rregullohet rruga përsëri dhe se punimet e dobëta nuk kalojnë.

“Edhe kjo punë nuk kalon kanë me ardhë me grry e me shtru si duhet.” – dëgjohet ai duke thënë.

Ndërkaq në mbishkrimin e kësaj video, Muharremaj ka thënë se do të jetë në teren

“Cilësia e dobët e punimeve nuk kalon. Edhe qytetari bashkë me mua është verifikues mes tjerash në cilësi të punimeve. Në teren do të jem bashkë me ta. Samadraxhë” – ka shkruar ai.

VIDEO: