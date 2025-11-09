13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

By admin

Kryetari i Suharekës edhe për një mandat, Bali Muharremaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës telefonoi kryetarin aktual të Drenasit, Ramiz Lladrovcin të cilit i tha frazën e tij të njohur “lujta”.

Lladrovci e uroi mikun e tij për fitoren dhe shtoi se kishte pritur që Muharremaj të fitonte pa balotazh.

“Ramiz, hej, lujta prej menve o Ramiz, pasha zotin po”, i tha zotëri Muharremaj Lladrovcit.

“A fitove o Bali se më duket rezultatin e mirë e ke. Unë kam pritur që miku im të fitojë pa balotazh, po taksirat me i nxjerr edhe një herë me votu, i uroj suksese. Krejt shokët e mi po fitojnë”, i tha Lladrovci.

Ndër tjerash, Muharremaj falënderoi qytetarët e Suharekës, pa dallim partie.

“Falënderoj të gjithë qytetarët e Suharekës, ka qenë një fitore bindëse duke i falënderuar të gjithë qytetarët”, tha Muharremaj./Klan Kosova

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bali Muharremaj fiton sërish Suharekën

Më Shumë

Lajme

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Një person është arrestuar mbrëmjen e së hënës, pasi i njëjti dyshohet se kishte sulmuar me thikë dy burra në Suharekë. Sipas raportit 24-orësh, viktimat...
Lajme

Kardiologjia Invazive në Spitalin e Prizrenit realizoi 82 procedura të pavarura brenda dy muajve

Shërbimi i Kardiologjisë Invazive në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit ka shënuar një hap të madh në ofrimin e trajtimit modern për pacientët me...

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Albin Kurti propozon: Unë Ministër i Jashtëm, Glauk Konjufca Kryeministër

Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Artan Abrashi ushtron të drejtën e votës në Prizren

Votoi Shaqir Totaj

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne