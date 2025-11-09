12.1 C
Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

By admin

Kryetari i Suharekës edhe për një mandat, Bali Muharremaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës telefonoi kryetarin aktual të Drenasit, Ramiz Lladrovcin të cilit i tha frazën e tij të njohur “lujta”.

Lladrovci e uroi mikun e tij për fitoren dhe shtoi se kishte pritur që Muharremaj të fitonte pa balotazh.

“Ramiz, hej, lujta prej menve o Ramiz, pasha zotin po”, i tha zotëri Muharremaj Lladrovcit.

“A fitove o Bali se më duket rezultatin e mirë e ke. Unë kam pritur që miku im të fitojë pa balotazh, po taksirat me i nxjerr edhe një herë me votu, i uroj suksese. Krejt shokët e mi po fitojnë”, i tha Lladrovci.

Ndër tjerash, Muharremaj falënderoi qytetarët e Suharekës, pa dallim partie.

“Falënderoj të gjithë qytetarët e Suharekës, ka qenë një fitore bindëse duke i falënderuar të gjithë qytetarët”, tha Muharremaj./Klan Kosova

