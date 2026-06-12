Lajme

Murati njofton se të hënën ekzekutohen shtesat për sektorin privat: Për studentët do t’ju njoftojmë sapo listat të jenë gati

By admin

Hekuran Murati, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se ekzekutimi i 100 eurove për punëtorët e sektorit privat do të bëhet të hënën e javës së ardhshme.

Murati, ka shkruar edhe se, komisioni për masën e studentëve do ta përfundojë punën sapo të ketë marrë konfirmimet përkatëse nga institucionet e arsimit të lartë, për studentët që kanë aplikuar.

Postimi:

Që në fillim të kësaj jave, komisionet vlerësuese kanë filluar punën për shqyrtimin e aplikimeve për dy masat e mbetura nga Pakoja për Përballje me Inflacion 2.0, konkretisht mbështetjen për punëtorët e sektorit privat, dhe studentët.

Puna e komisionit për masën e sektorit privat është drejt përfundimit, dhe ekzekutimi i pagesave pritet të bëhet në fillim të javës që vjen, pra të hënën.

Kurse komisioni për masën e studentëve do ta përfundojë punën sapo të ketë marrë konfirmimet përkatëse nga institucionet e arsimit të lartë, për studentët që kanë aplikuar. Edhe për këtë do t’ju njoftojmë me kohë sapo listat për pagesa të jenë gati për ekzekutim.

Qeveria për të gjithë!

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
EC Ma Ndryshe shpreh shqetësime për gjetjet e auditorit në Komunën e Prizrenit
Next article
Totaj priti veteranët dhe invalidët e UÇK-së: Kontributi i tyre mbetet themel i lirisë sonë

Më Shumë

Fokus

Në Rogovë të Hasit përkujtohet Komandant Lleshi

Në Rogovë të Hasit është përkujtuar heroi i kombit Haxhi Hoti – Komandant Lleshi, në 28-vjetorin e rënies së tij heroike. Me këtë rast, kryetari...
Lajme

Abdixhiku e Osmani kalojnë paraditen në Prizren, takojnë qindra qytetarë

Kandidati për kryeministër i LDK-së dhe kandidatja për presidente, Vjosa Osmani, kanë kaluar paraditen e kësaj të shtune në qytetin e Prizrenit. Abdixhiku e Osmani...

Dragashi përfiton mbi 883 mijë euro nga Granti i Performancës Komunale

Rezultatet e para në Prizren, Vetëvendosje kryeson garën zgjedhore

Ra nga pema e qershisë, vdes 33-vjeçari në Suharekë

Numërohen mbi 96% të votave në Suharekë, po prin VV-ja

Fillon në Prizren turneu ndërkombëtar i veteranëve Kupa Botërore e Paqes

Zyrtare: Arian Azemi firmos për dy vite me Bashkimin

Komiteti për Komunitete në Prizren trajton mundësitë për të rinjtë në FSK

Shpërblehet Mamusha

Spitali i Prizrenit diskuton prioritetet për avancimin e shërbimeve shëndetësore

Komuna e Rahovecit kërkon sanimin urgjent të punimeve në rrugën “Xhelal Hajda-Toni”, paralajmëron masa ligjore

Me seancë solemne nis shënimi i 27-vjetorit të çlirimit të Prizrenit

Fatmir Limaj: Fitore! Faleminderit Malishevë

“Efekti Limaj” në Malishevë? PDK prin në bastionin tradicional të Nismës

Bylbyl Sokoli largohet nga Malisheva

Lajmet e Fundit