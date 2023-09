Sulmuesi kosovar i Mallorcas, Vedat Muriqi vazhdon të shkëlqej në La Ligën spanjolle.

Ylli i “Dardanëve”, i cili shënoi gol dhe asistoi në barazimin e Mallorcas kundër Barcelonës (2-2), ndeshje kjo e zhvilluar mesjavën që lamë prapa, është vlerësuar lojtari më i mirë i javës së shtatë në elitën spanjolle.

Muriqi u vlerësua me notën më të lartë. Sipas faqes së specializuar të statistikave Sofascore, Muriqi u vlerësua me notë 8.6, i ndjekur nga Raphina dhe Ivan Villar me notë 8.5.