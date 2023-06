Mustafaj tregon se çka i tha Rugova pas takimit me Millosheviqin (VIDEO)

Ish-ambasadoriti i Shqipërisë në Francë njëherit njëri ndër personat e afërt të ish-presidentit Ibrahim Rugova, në emisonin “FAKTE me Adnan MERVOCIN” ka komentuar takimin e Rugovës me Sllobodan Millosheviqin.

Mustafaj u shpreh se në momentin kur kishte parë pamje nga ky takim, ku Rugova ishte marrë peng, kishte ndjerë një frikë se mos i njëjti do të humbiste gjithçka që kishte ndërtuar për vite me rradhë.

Kjo frikë e tij, sipas të njëjtit, u shua në momentin kur Rugova kishte vizituar shqiptarët në Maqedoni të cilët i dhanë një përkrahje të jashtëzakonshme.

Pas këtij takimi të bujshëm, Mustafaj tregon se ishte takuar personalisht me Rugovës, ku dhe e kishte pyetur se si ndodhi krejt kjo ngjarje.

“Rugova në atë kohë nuk donte takime me njerëz në Tiranë, të vetmin që ka pritë kam qenë unë dhe e kam pyetur si ndodhi ajo, se ky kurrë nuk e konfirmoi atë që tha “Der Spiegel” por as nuk e kundërshtoi, nuk u mor fare me atë. Më tha “shiko, për të shpëtuar qoftë edhe një jetë shqiptari, unë do të shkoja në takim me dreqin”, këtë gjë ma ka thënë me gojën e tij”, tregoi ish-ambasadori Mustafaj.

Ndërsa, shtoi se fotografia e Rugovës me Millosheviqin “nuk ishte një pozë” që e gëzonte.

Gjeni më poshtë deklaratën e tij: