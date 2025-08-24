21.4 C
Prizren
E diel, 24 Gusht, 2025
Nagavci e Basha s’i marrin votat për kryetar të Kuvendit

By admin

Deputeti Dimal Basha nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.

As Dimal basha i LVV-së nuk kaloi. Në sallë ishin të pranishëm 106 deputetë.

Vetëm 57 deputetë votuan për, kundër 25, dhe abstenim 24 deputetë.

Dy propozimet e para për sot ishin, Hekuran Murati i cili mori 55 vota, ndërsa po aq vota mori edhe kandidatura tjetër, Arbërie Nagavci.

As Arbërie Nagavci s’i merr votat për kryetare të Kuvendit

(E plotësuar, ora 11:34) Deputetja Arbërie Nagavci nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.

Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Arbërie Nagavcin për kryetare të Kuvendit. As ajo nuk i ka marrë votat për të qenë në krye të kësaj pozite.

Murati nuk i merr votat e mjaftueshme për kryeparlamentar

(E plotësuar, ora 11:30)  Deputeti Hekuran Murati nuk ka arritur as sot të marrë votat e mjaftueshme për kryeparlamentar.

Murati për të dytën herë në përpjekjen e 57-të të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës është propozuar në emër të Lëvizjes Vetëvendosje nga Donika Gërvalla. Megjithatë, edhe kësaj radhe nuk u arrit kuota e 61 votave.

Nga 106 deputetë të pranishëm për kandidaturën e Muratit votuan 55 deputetë, kundër 46 dhe 5 deputetë kanë abstenuar.

Një tjetër përpjekje për konstituim të Kuvendit

(E plotësuar, ora 11:05) Deputetët e zgjedhur do të mblidhen sot në vazhdimin e seancës konstituive, nga ora 11:00, e katërta kjo pas vendimit të Kushtetueses, sipas së cilës kandidati për kryetar të Kuvendit duhet të nominohet vetëm tri herë dhe procesi i votimit të bëhet në mënyrë të hapur.

