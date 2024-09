Nagavci uron nxënësit dhe mësimdhënësit për fillimin e vitit të ri shkollor

Ministrja e Arsimit, Arberie Nagavci, u ka uruar vit të mbarë të gjithë nxënësve me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor.

“Sot fillon një kapitull i ri për nxënësit tanë, shumë mundësi e përvoja të reja!”, ka shkruar ajo në Facebook.

Nagavci, po ashtu, ka uruar për një vit motivues me punë dhe përkushtim nga mësimdhënësit, për siç ka thënë ‘realizimin e misionit për një arsim cilësor.

“Të dashur nxënës, të nderuar prindër, mësimdhënës, udhëheqës të shkollave e zyrtarë komunal. Urime dita e parë e vitit shkollor. Një urim i veçantë për fatosat që për herë të parë ulen në bankat shkollore.Sot fillon një kapitull i ri për nxënësit tanë, shumë mundësi e përvoja të reja! Jam besimplotë për një vit motivues, frymëzues e punë me përkushtim nga mësimdhënësit, andaj dhe plot suksese për nxënësit tanë.Me punë e përkushtim do të realizojmë misionin tonë për një arsim cilësor. Në bashkëpunim me shkollat, prindërit, mësimdhënësit suksesi do të jetë i garantuar. Qoftë një vit i mbarë!”, ka shkruar Nagavci në Facebook.

