Fokus

Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

By admin

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Nait Hasani, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të partisë, Memli Krasniqi, i cili kishte thënë se Ramiz Lladrovci ka fituar zgjedhjet në Drenas me votat e Lëvizjes Vetëvendosje (VV).

Hasani ka mohuar kategorikisht këtë pretendim, duke thënë se fitorja e Lladrovcit është meritë e qytetarëve të Drenasit dhe e elektoratit tradicional të PDK-së.

“Partia Demokratike ka bërë gabimin fillimisht që nuk e kandidoi Ramiz Lladrovcin për kryetar, pavarësisht rrethanave politike. Lladrovci ka shfrytëzuar të drejtën për ta gjetur elektoratin e PDK-së dhe për ta formuar iniciativën, e cila është pjesë e strukturës së PDK-së. Prandaj, fitorja e tij tregon suksesin e jashtëzakonshëm të qytetarëve të Drenasit në mbrojtje të vlerave të tyre”, deklaroi Hasani për Tëvë1.

Ai theksoi se “Ramiz Lladrovcin nuk e ka votuar asnjë anëtar i VV-së, sepse ata do ta votonin vetëm nëse do të kishte balotazh. Përkundrazi, të gjithë qytetarët e Drenasit e kanë mbështetur atë kundër Memli Krasniqit dhe strukturave aktuale të PDK-së”.

Sipas Hasanit, kjo fitore tregon se kryesia aktuale e partisë “nuk është më legjitime” dhe se duhet të ndryshojë qasjen politike.

“Kryesia duhet t’i ulë tensionet, të zbutet në politika dhe të reagojë me maturi, jo të fajësojë të tjerët duke thënë se VV-ja e ka votuar Ramiz Lladrovcin”, shtoi ai.

Në fund, Hasani u bashkua me qëndrimin e vetë Ramiz Lladrovcit, duke kërkuar dorëheqjen e Memli Krasniqit dhe drejtuesve të tjerë të PDK-së në Drenicë.

“Në politikë ka moral. Nëse Memli dhe të tjerët kanë moral, bashkë me deputetët në Drenicë që i ka mundur Ramizi, duhet të japin dorëheqje. S’kanë më fytyrë të qëndrojnë aty”, tha Hasani.

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet
Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

