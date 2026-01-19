3 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Fokus

Nait Hasani me reagim: Votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im

By admin

Deputeti i PDK-së Nait Hasanit i cili pësoi ndryshim votash teksa po ndodh rinumërimi në 914 vendvotime,  e për çka thotë se votat e tij janë rritur në mënyrë të padrejtë e duke e përdorur emrin e tij për manipulime.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Megjithatë ai thotë se nuk hyr në politikë për të fituar me mashtrime por për të fituar me besim dhe se nuk ka nevojë për vota të vjedhura.

Ai bën thirrje që të hetohet çdo votë.

Krijojmë webfaqe për biznese

Postimi i plotë:

Reagim politik në mbrojtje të dinjitetit tim dhe të votës së qytetarëve.

Të nderuar qytetarë,

Në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 është cenuar rëndë vullneti i lirë i qytetarëve dhe është sulmuar drejtpërdrejt dinjiteti im politik dhe kombëtar.

Me atë që pash në rinumrim, votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im për manipulime të papranueshme zgjedhore. Ky veprim përbën jo vetëm shkelje ligjore, por edhe akt të rëndë moral dhe politik.

Unë refuzoj kategorikisht çdo votë që nuk buron nga vullneti i lirë i qytetarit.

Nuk kam hyrë në politikë për të fituar me mashtrime, por për të fituar me besim. Nuk kam nevojë për vota të vjedhura, sepse respektoj votën e ndershme më shumë se çdo rezultat.

Drejtësia nuk duhet të heshtë. As unë nuk do të hesht.

Unë do të vazhdoj të qëndroj në anën e qytetarëve, në anën e votës së lirë dhe në anën e së vërtetës, edhe nëse kjo rrugë është më e vështirë.

Ky reagim nuk është për të mbrojtur vetëm emrin tim, por për të mbrojtur të ardhmen demokratike të Kosovës.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kanosi dhe sulmoi qytetarin, i dyshuari në Prizren kapet me pushkë dhe pistoletë
Next article
Totaj për keqpërdorimin e votave në Prizren: Kjo nuk është PDK-ja për të cilën kemi punuar

Më Shumë

Lajme

Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Prizren, ku është ndarë nga jeta një zyrtar i Gjykatës Themelore, mëson Gazeta Sinjali. Viktima është Trimor...
Sport

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Klubi i basketbollit Rahoveci 029 ka njoftuar se ka ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci me marrëveshje të dyanshme. “Me marrëveshje të dyanshme kemi ndërprerë...

Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Avokati Besnik Berisha mbi dyshimet për vjedhje votash brenda partive: Hajnat në burg, rinumërim gjithandej

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Kryeziu: Kandidatët po distancohen por vështirë të besohet se komisionerët kanë manipuluar nga simpatia apo dashuria

Zhduket një burrë në Prizren

Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Rinumërimi i votave, reagon ashpër Anton Quni: Më është njollosur personaliteti dhe karriera

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Totaj priti drejtuesit e KBI-së në Prizren, rikonfirmohet bashkëpunimi institucional

Kanosi dhe sulmoi qytetarin, i dyshuari në Prizren kapet me pushkë dhe pistoletë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne