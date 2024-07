Ndahen Kaderi dhe Lumbardhi: Vetëm jam lëndu në këtë lidhje

Dy ish banorët e Big Brother Vip Kosova, Kaderi Kicaj dhe Lumbardh Salihu, i kanë ndarë rrugët e tyre.

Lajmin e ka konfirmuar vetë Kaderi, e cila ka treguar se nuk është më në lidhje me Lumin.

”Si femer kam luftu cdo lloj sfide per me qendru ne lidhje kam pasur veshtiresi.Une tash e tutje nuk jam ma me personin qe isha deri dje”, thuhet ne nje reagim te Kaderit.