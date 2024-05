Ndahet nga jeta aktori Vasillaq Godo, themelues i teatrit ‘Petro Marko’ në Vlorë

Është ndarë nga jeta aktori Vasillaq Godo, në moshën 81-vjeçare.

I lindur në Vlorë, Godo ishte një ndër aktorët themelues të teatrit “Petro Marko”, në vitin 1962.

Ai mbaroi Institutin e Lartë të Arteve për aktor, ne vitin 1967. Ka realizuar mbi 90 role, duke qenë ndër aktorët kryesore të këtij teatri.

Është protagonist në premierën e parë të teatrit të Vlorës te drama Fundosja e Skuadrës e Spahivogli.

Gjithashtu ka spikatur për lojën e tij realiste, me një zë të plotë, i parapëlqyer për të jetësuar figura epike, heroike, duke gërshetuar aty me maturi dhe sens artistik anët e madhërishme me ato humane, Batoja te Jatagani, Isa Boletini te Besa e Trojeve etj. /Albanianpost.com

Marketing