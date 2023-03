Ndahet nga jeta avokati nga Prizreni, Orhan Rekathati

Oda e Avokatëve të Kosovës ka njoftuar për vdekjen e avokatit nga Prizreni, Orhan Rekathati, i cili u nda nga jeta në moshën 79-vjeçare.

OAK i ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, miqve dhe kolegëve të tij.

“Varrimi i të ndjerit, do të bëhet sot me datë 20.03.2023 në ora 12:00 (me drekë), në varrezat e qytetit në Prizren”, thuhet në njoftim.

Avokati Orhan, u lind me 05.10.1943, në Prizren. Fakultetin Juridik e kishte përfunduar në Universitetin e Prishtinës në vitin 1971, ndërsa Provimin e Jurisprudencës e kishte dhënë në Prishtinë në vitin 1973.

Ai ushtroi profesionin e avokatit që nga data 15.11.1993, në zyrën e tij në Prizren.