Ndahet nga jeta fermeri më i vjetër i Prizrenit, Pashk Boqaj

Është ndarë nga jeta Pashk Boqaj, një prej figurave më të njohura dhe më të respektuara të Hasit, i cili njihej si fermeri më i vjetër në Komunën e Prizrenit.
Lajmi është bërë i ditur nga familjarët dhe të afërmit e tij, të cilët e kanë kujtuar si një njeri të ndershëm, punëtor dhe të përkushtuar ndaj familjes dhe tokës.
“Pashk Boqaj ishte simbol i punës, ndershmërisë dhe përkushtimit ndaj familjes e tokës. Për dekada me radhë, ai punoi pa u ndalur, duke mbajtur gjallë traditën e bujqësisë dhe duke edukuar breza të tërë me vlerat e punës së ndershme, respektit dhe sakrificës”, thuhet në njoftimin e familjes.
Sipas të njëjtit njoftim, Boqaj ishte edhe pasardhës i 17 anëtarëve të familjes Boqaj, të cilët u masakruan nga forcat serbe në vitin 1912.
“Familjarët, miqtë dhe bashkëfshatarët e kujtojnë si një njeri të urtë, zemërgjerë dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Respekti që gëzonte në komunitet ishte rezultat i jetës së tij të ndërtuar mbi punën, fjalën e dhënë dhe marrëdhëniet njerëzore”.
Varrimi i të ndjerit do të bëhet më 22 qershor 2026, në ora 13:00, në varrezat e fshatit Nashec, në rrugën që lidh me fshati Tupec, ndërsa e pamja mbahet në shtëpinë e të ndjerit, sipas traditës familjare.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren