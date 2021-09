Ndahet nga jeta Jean-Paul Belmondo, ‘Zhos Profesionisti’ i shqiptarëve

Ka ndërruar jetë aktori i famshëm francez Jean-Paul Belmondo.

Aktori i njohur gjerësisht për shqiptarët në rolin ‘Zhos Profesionisti’ ka ndërruar jetë ditën e sotme në moshën 88-vjeçare.

Ai kishte lindur në Neuilly-sur-Seine, në Francë në vitin 1933.

Lajmi e ndarjes nga jeta e dha avokati i tij.

Ai ka luajtur ne dhjetare filma franceze, italiane dhe me gjere.

Lista e filmave ku ka luajtur aktori i famshëm

Moliere

On Foot, on Horse, and on Wheels (À pied, à cheval et en voiture)

Be Beautiful But Shut Up (Sois belle et tais-toi)

Young Sinners (Les tricheurs)

Sunday Encounter (Un drôle de dimanche)

Les copains du dimanche

Charlotte and Her Boyfriend (Charlotte et son Jules)

An Angel on Wheels (Mademoiselle Ange)

The Three Musketeers (Les Trois Mousquetaires)

Web of Passion

Breathless (À bout de souffle)

The Big Risk (Classe Tous Risques)

Seven Days… Seven Nights (Moderato cantabile)

Trapped by Fear (Les distractions)

Love and the Frenchwoman (La française et l’amour)

Letters By a Novice (Lettere di una novizia)

Two Women (La Ciociara)

The Lovemakers (La viaccia)

Léon Morin, Priest (Léon Morin, prêtre)

A Woman Is a Woman (Une femme est une femme)

Famous Love Affairs (Amours célèbres)

A Man Named Rocca (Un nommé La Rocca)

The Finger Man (Le Doulos)

Swords of Blood (Cartouche)

A Monkey in Winter (Un singe en hiver)

Un cœur gros comme ça (documentary ‘The Winner’)

Crazy Sea (Mare matto)

Banana Peel (Peau de banane)

Sweet and Sour (Dragées au poivre)

Magnet of Doom (L’Aîné des Ferchaux)

The Shortest Day (Il giorno più corto)

That Man from Rio (L’Homme de Rio)

Greed in the Sun (Cent mille dollars au soleil)

Weekend at Dunkirk (Week-end à Zuydcoote)

Male Hunt (La Chasse à l’homme)

Crime on a Summer Morning (Par un beau matin d’été)

Pierrot le Fou Pierrot (Ferdinand Griffon)

Up to His Ears (Les Tribulations d’un Chinois en Chine)

Tender Scoundrel (Tendre Voyou)

Is Paris Burning? (Paris brûle-t-il?)

Casino Royale French Legionnaire

The Thief of Paris (Le Voleur)

Ho!

The Brain (Le Cerveau)

Mississippi Mermaid (La Sirène du Mississippi)

Love Is a Funny Thing (Un homme qui me plaît)

Borsalino

The Married Couple of the Year Two (Les Mariés de l’an II)

The Burglars (The Burglars)

Scoundrel in White (Dr Popaul)

Scoumoune (La Scoumoune)

The Inheritor (L’Héritier)

The Man from Acapulco (Le Magnifique)

Stavisky

Incorrigible (L’Incorrigible)

The Night Caller (Peur sur la ville)

The Hunter Will Get You (L’Alpagueur)

Body of My Enemy (Le Corps de mon ennemi)

Animal (L’Animal)

Cop or Hood (Flic ou voyou)

Le Guignolo

The Professional (Le Professionnel)

Ace of Aces (L’As des as)

Le Marginal

The Vultures (Les Morfalous)

Happy Easter (Joyeuses Pâques)

Outlaws

Hold-up

The Loner (Le Solitaire)

Itinéraire d’un enfant gâté

Chocolat

Kean

Cyrano de Bergerac

Tom and Lola

Stranger in the House (L’inconnu dans la maison)

Tailleur pour dames

Le nombril du monde

A Hundred and One Nights (Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma)

Les Misérables

Désiré

La puce à l’oreille

Half a Chance (Une chance sur deux)

Peut-être

Frédérick ou le Boulevard du Crime

The Actors (Les Acteurs)

Amazon

Toreros

Ferchaux

A Man and His Dog (‘Un homme et son chien’)

Allons-y! Alonzo!