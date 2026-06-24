Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

Ka ndërruar jetë mësimdhënësi shumëvjeçar i SHFMU “Zenun Çoçaj” në Gjonaj të Hasit, Ismet Reka, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në fushën e arsimit dhe edukimit të brezave të shumtë.
Lajmi është bërë i ditur nga drejtoria e shkollës, e cila ka shprehur pikëllimin e thellë për humbjen e pedagogut që për dekada të tëra ishte pjesë e pandashme e institucionit arsimor.
Sipas njoftimit, Ismet Reka ishte angazhuar në shkollë që nga shtatori i vitit 1987, duke i kushtuar më shumë se katër dekada arsimit dhe formimit të gjeneratave të reja.
“Përkushtimi, profesionalizmi dhe përvoja e tij do të mbeten gjithmonë të paharruara për kolegët, nxënësit dhe gjithë komunitetin arsimor”, thuhet në njoftimin e shkollës.
Drejtoria e SHFMU “Zenun Çoçaj” ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen Reka, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën dhe e vlerësuan punën e tij.
Vdekja e Ismet Rekës konsiderohet një humbje e madhe për arsimin dhe komunitetin e Gjonajt.
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