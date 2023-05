Ndahet nga jeta në moshën 58-vjeçare aktori i njohur, Ray Stevenson

Aktori Ray Stevenson, i cili u shfaq në shfaqje të mëdha televizive si Roma, Vikings dhe Dexter, ka vdekur në moshën 58-vjeçare.

Ai ishte i njohur për rolet në filmat Thor dhe serialin Divergent, si dhe për disa shfaqje televizive në Mbretërinë e Bashkuar si Band of Gold, Peak Practice dhe Murphy’s Laë.

Firma e tij publiciste, Vieëpoint, konfirmoi vdekjen e tij për BBC, por nuk dha detaje të mëtejshme.

Ndërkohë, shkaku i vdekjes nuk është zbuluar ende, por ai u shtrua në spital gjatë xhirimeve në ishullin italian Ischia. Vdekja e tij u njoftua katër ditë para ditëlindjes së tij të 59-të.Gjatë kësaj kohe, ai ishte duke punuar në një film aksion, Cassino in Ischia.

Stevenson ka lindur në Irlandën e Veriut, por u transferua në Angli kur ishte tetë vjeç. Babai i tij ishte i vendosur në Forcën Ajrore Mbretërore (RAF) pranë Lisburn, County Antrim, në kohën e lindjes së tij në 1964.

Familja e tij u zhvendos në Newcastle upon Tyne dhe ai e kaloi pjesën më të madhe të fëmijërisë së tij në Angli. Stevenson u frymëzua të bëhej aktor pasi pa John Malkovich në një shfaqje në një teatër West End në Londër.

Ai studioi aktrim në Bristol Old Vic Theatre School dhe një nga rolet e tij të para televizive ishte në dramën Catherine Cookson The Dwelling Place.

Më vonë ai u shfaq në një gamë të gjerë shfaqjesh televizive britanike, duke përfshirë Waking the Dead, Dalziel and Pascoe dhe At Home ëith the Braitwaites.